L’Ajuntament de Girona ha obert al públic aquesta setmana un tram més del carril bici que connectarà els barris de Pont Major i Campdorà. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor d’Urbanisme i Activitats del consistori, Lluís Martí, han visitat avui aquest tram de via, que forma part del parc lineal a la vora del Ter.

Els treballs s’han centrat en la construcció de la rampa que uneix la via ciclista existent amb l’últim tram pendent del camí, al límit nord del terme municipal de Girona a Campdorà.

D’aquesta manera s’ha salvat el desnivell entre la part que transcorre sota el pont de l’Aigua i la que connecta amb la via de sortida entre les dues poblacions. A més, el nou tram del carril bici quedarà protegit de les dinàmiques fluvials, ja que s’ha construït sobre una escullera.

Seguir fomentant la bicicleta

“Continuem incrementant els carrils bici, tant dins la ciutat com també els que connecten barris i els que ens permeten endinsar-nos en el nostre entorn natural. El foment de la bicicleta com a mitjà de transport i com a element d’oci forma part del nostre pla de govern, i el tram que ara estrenem al Pont Major és un dels projectes més importants, ja que ha sigut una obra molt complexa, però que ha permès recuperar un espai al costat del riu que havia quedat fora de qualsevol ús públic”, ha destacat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Amb aquesta actuació, el consistori tanca la segona fase del projecte, de la qual només queden pendents d'execució els treballs de jardineria i bioenginyeria a l’escullera, que es faran en l’època adequada per qüestions climàtiques. Les obres no afectaran l’ús del carril bici i es faran previsiblement al mes de gener.

L’empresa adjudicatària de la segona fase del carril bici ha estat Aglomerats Girona SA per un import de 213.011,53 euros (IVA inclòs). Les actuacions també han inclòs la millora de la senyalització i les infraestructures d’observació i accés als espais naturals del riu Ter.

L'últim tram començarà a construir-se a la tardor

El regidor d’Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, ha recordat que “ara només ens queda la tercera fase del projecte, que enllaçarà des de la gasolinera d’entrada al Pont Major fins a l’inici del pla de Campdorà, i que preveiem començar aquesta tardor”. Martí ha assegurat que “la primera fase ja ha sigut un èxit i ha estat molt ben valorada per veïns i veïnes i per les persones usuàries del carril, i estem segurs que a mesura que finalitzem tot el projecte es consolidarà com una ruta per gaudir del nostre entorn natural vinculat al Ter, una zona que farà alhora la funció de passeig per als vianants”.

La tercera i última fase de la via verda ciclista es troba en procés d’adjudicació, i es preveu que les obres comencin el proper mes d’octubre.

Més de 2 milions d'inversió

El carril bici s’inclou dins del projecte de foment i recuperació de l’espai fluvial del riu Ter “Turisme transfronterer fluvial i sostenible – Têt, Ter Fluvià i Segre (TTFS)”, que compta amb una subvenció europea dins del programa Interreg V A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020.

El cost total puja a 2.226.856,35 euros, dels quals 1.473.456,62 corresponen a la sol·licitud total del FEDER. La part de l’Ajuntament de Girona en el projecte té un pressupost global de 552.836,50 euros, dels quals 359.343,07 euros corresponen a la subvenció europea i la resta correspon a contribució pròpia.