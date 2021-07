L’Ajuntament de Salt subvencionarà amb 1.000 euros les entitats que enguany no podran fer barraques per la Festa Major, que se celebrarà del 22 al 26 de juliol. L’ajuda es posa en marxa per mitigar l’impacte negatiu que suposa pel teixit associatiu local el fet de no haver-les pogut organitzar ni el 2020 ni aquest 2021. La mesura s’aprovarà durant el ple d’aquest dilluns 19 de juliol. S’hi podran acollir entitats que van tenir barraca el 2018 i 2019.

Adaptant la Festa Major

L’Ajuntament saltenc recorda que s’ha dissenyat la Festa Major pensant en complir amb la normativa sanitària vigent. Per això, i d’acord amb les darreres mesures de Salut, no hi haurà servei de bar als concerts, i s’han hagut de suspendre els sopars de carrer.