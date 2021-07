«No hi ha cancel·lacions perquè no hi ha reserves». Així va descriure el president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, Josep Carreras, la situació dels hotels gironins, ara que Salut ha tornat a activar restriccions per frenar la nova onada de covid-19. «És un estiu estrany, com l’any passat», va dir Carreras.

L’expectativa del sector, que partia d’un «50% de mitjana d’ocupació», era augmentar la xifra entre un 5 i un 10%. Però els anuncis sobre l’empitjorament de la situació epidemiològica ho han frenat. Això sí, en comparació amb les localitats costaneres, «a Girona anem aguantant». Els allotjaments amb terrassa o piscina són els que estan funcionant millor, va explicar Carreras. D’altra banda, ha crescut «moltíssim» la reserva d’última hora.

Pel que fa als restaurants, omplen més els que tenen terrassa. També han percebut un increment de la despesa mitjana dels clients, que associen al fet de no poder fer grans viatges o despeses a l’estiu. En canvi, hi ha establiments del centre de la ciutat que no en tenen que es troben en una situació «crítica»: «fan zeros». «Tenen les portes obertes i no tenen cap client», va lamentar Carreras.

200 tiquets regal

Justament per impulsar i dinamitzar el sector de l’hostaleria i la restauració, l’Ajuntament de Girona i l’Associació d’Hostaleria de Girona han engegat una campanya de tiquets regal per incentivar la reserva d’estades en allotjaments i àpats als establiments de restauració de la ciutat. Els negocis hotelers participants entregaran a qui s’hi allotgi les nits del 23, 24 o 25 de juliol, un val de 30 euros per bescanviar en un dels restaurants adherits a la campanya durant aquells tres dies, o també el dia 26 per dinar. Hi ha un total de 200 tiquets regal, que es lliuraran fins a fi d’existències. Per optar a la promoció, la reserva de l’estada ha de ser directa a l’hotel escollit, sense passar per operadors.

La promoció s’emmarca en la iniciativa municipal «Regala Girona», una campanya nascuda el passat Nadal per reactivar el sector del comerç, el turisme i la restauració.

«Girona és una destinació segura i cal que seguim treballant de forma conjunta, en col·laboració publicoprivada, per impulsar la dinamització econòmica de la ciutat, sobretot la d’aquells sectors que han quedat més afectats per la pandèmia», va defensar ahir la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes. Per la seva banda, Carreras va explicar que «cal trobar el punt d’equilibri entre poder seguir mantenint les mesures i, alhora, confiar en els establiments hotelers, que fem les coses bé».

En paral·lel, l’Associació d’Hostaleria ha impulsat el concurs fotogràfic a Instagram #Gironabytheface, que sortejarà una nit d’hotel per dues persones.