L'ajuntament de Vilablareix va aprovar ahir en el ple la licitació de les obres per a la construcció de la sala polivalent i biblioteca, un espai per acollir-hi activitats culturals i socials. El pressupost de licitació és de 3.050.355,95 euros.

El termini de presentació d'ofertes per part de les empreses interessades és d'un mes a comptar des de l’endemà a la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant. L'alcalde de Vilablareix, David Mascort assegura en un comunicat que l'equipament "serà un lloc on hi programarem teatre, concerts i activitats diverses que requereixin molt aforament".

El termini d'execució i durada del contracte serà de 18 mesos.

La biblioteca-sala polivalent s'ubicarà a la zona de Can Gruart, al costat de l'edifici del Casal de la Gent Gran, al carrer Francesc Macià amb Roger de Llúria.