L’Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys i mig de presó un home per intentar matar el seu germà de 12 anys el 2020 a Girona. El processat ha acceptat els fets i la proposta de pena de la fiscal, que ha rebaixat mig any de presó la pena que inicialment demanava per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. L’acord inclou una mesura d’allunyament durant 7 anys i mig. A més, han proposat que l’internament es faci a un centre psiquiàtric tancat. D’altra banda, la família del condemnat ha rebutjat rebre una compensació econòmica.