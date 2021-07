El servei municipal Girona Emprèn va ajudar a impulsar 86 empreses noves a la ciutat l’any 2020, amb les quals es van crear fins a 115 llocs de treball. L’any passat, marcat per la irrupció de la pandèmia, es registraven uns resultats més baixos que en l’anualitat anterior (el 2019 aquest servei va donar suport a la creació de 105 noves empreses i 121 feines), però tot i això se superen els resultats de 2018. En total, el servei va atendre 150 projectes - la resta s’havien engegat en anys anteriors.

Girona Emprèn es va crear l’any 2008 per donar suport i fomentar la creació i consolidació d’empreses a l’Ajuntament de Girona. L’any 2020, des d’aquest servei també es va ajudar a tramitar diverses línies i fonts de finançament, arribant a aixecar prop d’1 milió d’euros per a diferents projectes d’emprenedoria. En concret, van ser 998.142 euros, provinents de fonts com l’ajut de la Garantia Juvenil, la capitalització de l’atur o els microcrèdits. Els ajuts municipals Aixequem Persianes va ser el recurs amb menys pes, amb només dos beneficiaris i 7.000 euros atorgats.

Com són les empreses creades?

Tots els 150 projectes assessorats pertanyen al sector serveis, i d’aquests, un 47% ofereix serveis a altres empreses. La majoria (131) són iniciatives individuals. Una desena dels projectes atesos (el 6,6%) es troben aturats o abandonats.

Pel que fa al perfil emprenedor atès des de Girona Emprèn, la meitat de les persones que han posat en marxa un projecte empresarial es trobaven en situació d’atur (un 52,7%). El 52% eren dones. Pel que fa a trams d’edat, el gruix de beneficiaris d’aquest servei se situen a una franja d’entre 26 i 35 anys (van ser el 44,17%). El perfil majoritari de la persona emprenedora assessorada des del servei és el d’una dona d’entre 26 i 45 anys, en situació d’atur i amb estudis superiors.