«El local és preciós i la terrassa, espectacular». Així defineix Juan Molina-Martell, un dels fundadors del Grupo Nomo, el conegut edifici de la Pujada de la Mercè que passat l’estiu acollirà un restaurant japonès que s’afegirà als que, amb molt d’èxit, ja tenen a Barcelona, Madrid, al Far de Sant Sebastià a Llafranc o al port nàutic de Sant Feliu de Guíxols. El «preciós local» que cita Molina-Martell és ben conegut pels gironins, durant anys va ser ocupat pel restaurant Els Jardins de la Mercè i, posteriorment, es va transformar per especialitzar-se en carn amb el nom de Meat Garden amb l’exentrenador del Girona Pablo Machín entre els seus socis. Però, amb el Meat Garden tancat des de fa temps, el Grupo Nomo serà ara el nou ocupant del local de la Pujada de la Mercè obrint un restaurant de cuina japonesa.

«Nosaltres som de Barcelona, vam obrir el nostre primer restaurant a Gràcia, però arribar ara a la ciutat de Girona és un pas natural per nosaltres perquè hem vist la gran resposta que hem tingut sempre al restaurant de Llafranc, al Far, on tenim molts clients de Girona; i, també, en els nostres locals de Barcelona, on sovint venen clients gironins a sopar», argumenta Molina-Martell, que, ja fa més d’una dècada, va obrir amb els seus germans Borja i Alexandra un restaurant de cuina japonesa a Gràcia del mateix estil que ells, enamorats de la gastronomia del país asiàtic, trobaven en locals de París a Londres. Als tres germans se’ls van afegir com a socis un cunyat, Ramon Jiménez, i el xef Naoyuki Haginoya. Després del Nomo Gràcia van arribar dos restaurants més a Barcelona −Galvany i Sarrià−, el Far Nomo de Llafranc, el Nomo Nàutic de Sant Feliu de Guíxols i el Nomo Braganza de Madrid, l’únic local del grup fora de Catalunya. Sense comptar amb la futura obertura a Girona, el Grupo Nomo compta amb sis restaurants i un servei de Delivery, Nomomoto.

Des del Grupo Nomo consideren que la inversió per posar en funcionament el nou restaurant no serà excessivament elevada, quan es va fer el canvi a Meat Garden ja es van fer reformes, i que per tant no és forassenyat pensar que a principi de tardor el local ja podrà estar en funcionament. «Serà una carta essencialment Momo, però amb algun detalla especial per a aquest local de Girona que encara estem acabant de pensar», apunta Juan Molina-Martell sobre l’oferta del nou restaurant del seu grup.