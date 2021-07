El PSC va reivindicar ahir la creació d’un òrgan de govern per a l’àrea urbana de Girona, en una roda de premsa celebrada davant de l’estació que mesura els contaminants de l’aire, al pati de l’Escola Municipal de Música de la ciutat. Els portaveus socialistes de Celrà, Sarrià, Salt i Girona es van comprometre a iniciar els tràmits i a treballar perquè l’àrea urbana es constitueixi institucionalement. Els quatre regidors van defensar la utilitat d’una entitat compartida per fer front a matèries com l’urbanisme i la sostenibilitat, que els ajuntaments no poden tractar per separat. Les energies renovables, la qualitat de l’aire i la mobilitat van ser alguns exemples que els portaveus van presentar com a reptes de la zona.

La ciutat «dels 15 minuts»

«La nostra proposta s’emmiralla molt amb París», explicava la portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque. En aquest model, l’àrea urbana funciona com una sola ciutat, amb òrgans de governança conjunta i serveis compartits descentralitzats que es troben a màxim un quart d’hora de distància per a qualsevol ciutadà.

Des del PSC no posen cap límit als municipis que podrien formar part de l’àrea urbana. «És una cosa que s’haurà de debatre», comentava Paneque. D’entrada, comptarien amb tots els municipis limítrofs a Girona, més Vilobí d’Onyar, que disposa de l’aeroport.

Reptes compartits

La regidora de Celrà, Alícia Hernández, va demanar un «debat seriós» per planificar «de manera urgent» el nou model energètic. Hernández va destacar la importància de l’energia fotovoltaica per les característiques del territori. «Hem de donar facilitats als particulars i les empreses que vulguin implantar les renovables», assegurava.

En la seva intervenció, el regidor de Sarrià, Quim Rodríguez, va parlar de la qualitat de l’aire, un tema «que no entén de fronteres entre municipis». Segons Rodríguez, a Girona, el control de l’aire està molt enfocat als gasos emesos pel trànsit. «Hauríem de donar més rellevància als contaminants de la indústria», afirmava. En aquest sentit, des del PSC proposen la creació d’una altra estació fixa per mesurar la qualitat de l’aire a la zona nord de l’àrea urbana.

El regidor de Salt, Joan Martín, es va mostrar satsifet que en el procés de decisió de la ubicació del nou hospital Trueta ja s’hagués tingut en compte tota l’àrea metropolitana de Girona. «Ha de ser un element impulsor del sud-oest de l’àrea urbana», explicava, tot i que alhora demanava al Govern «que desencalli el projecte, que porta un any parat».