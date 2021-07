L’Ajuntament de Salt ha encarregat la redacció del Pla Estratègic, per impulsar una xarxa ciclista que fomenti la mobilitat en bicicleta i, al mateix temps, connectar-la amb l’àrea urbana gironina. Es preveu que el document s’enllesteixi en el darrer trimestre de 2021.

Ara s’està duent a terme la fase de recollida d’informació i d’anàlisi de les deficiències i potencialitats de les xarxes existents. Serà la base del futur Pla Estratègic, que servirà de full de ruta. L’encarregada d’elaborar el pla és la consultora MCRIT SL, especialitzada en plans i estudis de mobilitat urbana. Es preveu que el document defineixi una xarxa principal i una altra de complementària, carrils supramunicipals i oferta d’aparcaments per a bicicletes.

«Som conscients que estem davant un repte que per les característiques urbanes de Salt ens obligarà a dur a terme canvis importants, però estem convençuts que apostar per una mobilitat més sostenible és el camí», diu l’alcalde de Salt, Jordi Viñas.

La regidora de Mobilitat, Anna Fusté, afegeix que «apostem per fomentar una mobilitat urbana més sostenible on la bicicleta hi jugui un paper fonamental i, per aquest motiu, ens cal aquesta diagnosi i posterior planificació per impulsar una xarxa ciclista potent i que connecti amb els municipis veïns».