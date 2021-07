La secció tercera de l’Audiència de Girona va celebrar dijous una vista per decidir si l’agressor que l’any 2018 va apunyalar una treballadora social a Salt mentre caminava pel carrer ha de complir la mesura psiquiàtrica a la presó o a l’hospital psiquiàtric de Salt.

El tribunal va absoldre en sentència l’acusat amb una eximent completa d’alteració mental, però li va imposar una mesura alternativa de com a màxim set anys d’internament psiquiàtric. Fins ara ha complert aquesta mesura en un centre penitenciari per la seva «perillositat». Així ho van avalar els metges psiquiàtrics que van valorar l’acusat durant el judici. En la sentència es va deixar palès que té una malaltia mental crònica i que hi ha «risc de violència».

En canvi, diversos informes dels equips de psiquiatria, psicologia i socials que han tractat l’acusat durant la seva estança al mòdul psiquiàtric han emès informes favorables a què se’l derivi a un centre psiquiàtric civil, amb preferència al de Salt, perquè allí hi té familiars. S’indica que està estable i que no s’ha observat cap indici de violència i que això fa que sigui beneficiós per ell anar a un entorn de rehabilitació on es pugui reinserir.

El jutjat de vigilància penitenciària ja va avalar el trasllat de l’intern a un centre civil sis mesos després del seu ingrés, que va esdevenir-se el juny de 2020. Amb tot, l’Audiència de Girona va considerar el trasllat «prematur», i que li «concediria una llibertat de moviments suficients per donar-li ocasió de reincidir en la conducta delictiva».

Ara, sis mesos després, Vigilància Penitenciària ha tornat a avalar el trasllat, insistint en «l’evolució favorable» de l’intern des del seu ingrés. Els informes psiquiàtrics indiquen que ja no pren tòxics, i que l’intent d’assassinat podria haver sigut conseqüència d’un Trastorn Delirant Induït pel consum d’alcohol i substàncies estupefaents. Aquesta tesi, que implicaria que un cop alliberat de les addiccions, l’intern ja no patiria més alteracions mentals ni deliris, no coincideix amb la visió que va tenir l’Audiència quan va emetre sentència. Segons van indicar els forenses, pateix un «trastorn delirant invariable i irreductible al raonament».

Això és el que va tenir en compte el tribunal a l’hora d’absoldre l’acusat.

Oposició al trasllat

En la vista, la defensa va indicar que en la sentència es va deixar «molt clar» que l’acusat havia d’estar internat al «centre psiquiàtric adequat» a les seves necessitats. També va fer referència als informes favorables del mòdul psiquiàtric i va recordar que el trasllat no suposa una alliberació, sinó que es mantindrà el règim tancat tal com s’exigia en sentència.

Les acusacions es van negar «rotundament» al trasllat perquè consideren que s’estaria incomplint la mesura d’allunyament imposada a l’acusat, ja que la víctima viu a Salt. A més, sostenen que el més important és que es tracta d’una persona «perillosa» i que els informes de Vigilància Penitenciària no tenen en compte aquest fet, que consideren «el més important».

«Dubtem que l’hospital de Salt tingui mesures de contenció necessàries tenint en compte el nivell de perill que es parla a la sentència», va indicar la fiscal.

Per la seva banda, l’acusació particular va posar de manifest la contradicció entre els informes i va dir que «falla alguna cosa» perquè no pot passar de ser perillós a «no tenir res».