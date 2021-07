Tothom que fa la cua ho sap. Han arribat a aconseguir cita prèvia al Servei Públic d’Ocupació (SEPE) de Salt gràcies al fet que l’han comprat al mercat negre. Si no ho sap, se n’assabenta a la porta de la institució, on molta gent arriba a la vora de la desesperació.

La situació ho mereix. Es tracta de gent que cobra o intenta cobrar una prestació per no tenir feina. Molts han passat setmanes senceres trucant als telèfons o intentant aconseguir cita per Internet. És impossible. Ho saben fins i tot els guàrdies que a l’entrada demanen el DNI: «Tots la compren als locutoris». Qui vol una cita ha de pagar, en una pràctica fraudulenta.

No és que sigui difícil, tampoc, trobar el focus de l’origen. A cada ciutat de Catalunya on hi ha una oficina de l’atur, hi ha locutoris que venen la cita. Almenys des que l’ús de comprar la cita es va popularitzar amb l’arribada de la covid-19 i la situació amb els ERTOS va acabar de col·lapsar el sistema. Primer van ser les grans capitals, com Barcelona o Madrid, després les capitals de província, com Girona.

Assenyalen al periodista un locutori situat en una cantonada del cor de la vila saltenca. El centre de Salt a aquesta hora bull de gent sota una calor feridora. Al locutori atenen dos homes vestits amb thawbs que, darrere del taulell, passen el temps asseguts en gandules a l’espera de clients. «A cinc euros la cita prèvia a l’atur, amic», diu un d’ells. És el que li han dit a la porta de l’oficina de l’atur. El periodista entrega el DNI i, darrere del taulell, apunten les seves dades en paper amb un llapis. Després li demanen el telèfon. A Barcelona les cites arriben a valer 50 euros. A l’agost, com que hi ha pocs funcionaris, la xifra puja. A Salt, segons una font consultada, han arribat a valer fins a trenta euros.

«Vol una recàrrega de mòbil per 10?», pregunta l’home darrere del taulell. «Ara mateix no n’hi ha per demà, cites per a l’atur, però la setmana que ve segur, amic. Dilluns i si no és el dilluns el dimarts, jo li truco». Darrere meu, una dona amb hijab i una criatura en braços demana una cita a estrangeria. Estrangeria, en un lloc com Salt, està sobrevalorada. Deu euros.

Però aquest locutori no és l’únic que ven cites prèvies. Té competència. Qualsevol que pregunti ho sap. Almenys hi ha uns altres quatre locutoris a la zona que venen cites per a un variat ventall d’institucions.

El SEPE va detectar la pràctica fraudulenta de vendes de cites prèvies per a realitzar gestions a les seves oficines fa més d’un any. De tota manera, si algú aconsegueix parlar amb un dels telèfons d’atenció al públic (els que no donen cita) l’operadora de torn assegura que si ho intentes durant diversos dies, ho aconsegueixes. Una cosa, segons el testimoni de les més de vint persones que el periodista consulta a la porta, que és falsa. Només s’aconsegueix pagant.

La Unió Sindical Obrera (USO) al SEPE ja havia confirmat temps enrere l’existència de màfies que operen amb un sistema informàtic que contínuament està sol·licitant cites al SEPE. Tan bon punt s’allibera una cita, la caça i després la posen a la venda.

A Girona tampoc és un tema nou. Ja el dia 15 de desembre de l’any passat, aquest diari publicava que l’Ajuntament de la ciutat sospitava que hi havia reserves massives d’hores per temes relacionats amb el padró que es venien. El va investigar l’Ajuntament i la Policia Municipal. En el següent ple la regidora de Guanyem, Cristina Andreu, va alertar de les queixes de ciutadans per aconseguir una cita prèvia i que aquesta pràctica es devia a màfies que operaven amb el tema. A Barcelona, segons va informar 20 Minutos, a principis d’aquest any s’arribava a pagar fins a 300 euros per una cita a Estrangeria.

A dia d’avui, qualsevol persona pot comprar la seva cita (per variats organismes) en un locutori. Es paga per l’obtenció d’un servei públic gratuït.