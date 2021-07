L’assemblea celebrada divendres a la plaça del Barco del barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla va acordar sis exigències a transmetre a l’Ajuntament de Girona. El motiu de la trobada, en la qual van participar un centenar de veïns, era trobar solucions als problemes de convivència i de soroll que pateixen els residents d’aquesta plaça. L’Associació de Veïns (AV) és qui va promoure aquesta iniciativa participativa.

Una de les peticions que fan és la d’«erradicar de la plaça la drogodependència i l’alcoholisme, causant de la brutícia, deteriorament de les instal·lacions, deixalles, excrements i comportaments agressius i incívics». Això inclou «tractar socialment les persones necessitades».

En segon lloc, demanen «una parella d’agents que recorri a peu el barri» per atendre el veïnat, així com també un agent cívic la plaça, que pugui controlar i corregir les conductes incíviques. D’altra banda, proposen que es regui amb aigua els parterres, voreres i la mateixa plaça a partir de les deu de la nit. Per reduir el soroll de les terrasses que arriba a les plantes inferiors dels edificis, volen la construcció d’una pèrgola «amb una coberta d’aïllament acústic en les zones de les terrasses».

En paral·lel, reclamen que s’instal·li «urgentment» un nou equipament al parc infantil per l’edat de 8-10 anys, i la construcció d’una tanca al voltant del parc (això l’Ajuntament ho té previst, però encara s’ha de contractar). Per traslladar les exigències a l’Ajuntament, l’assemblea va decidir formar una comissió negociadora, formada per l’AV, la Mancomunitat, els comerços i bars de la plaça i els usuaris de la petanca.

En les intervencions, es copsava «el desànim, la frustració, el pessimisme, desconfiança en la resolució d’aquest problema que suporten des de fa temps i que des de l’Ajuntament i la resta d’administracions no s’aborda pràcticament», assenyala l’entitat veïnal. Els veïns consideren «més necessari que mai la intervenció municipal».