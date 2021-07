L'Ajuntament de Llagostera aposta per la xerojardineria, un sistema sostenible per als parcs i jardins urbans que permet deixar d’utilitzar productes químics.

Aquesta tècnica consisteix a tenir zones de jardineria autosuficient per optimitzar tots els recursos, tant l’aigua com les hores de dedicació. És una jardineria sostenible i respectuosa amb el medi ambient, ja que evita l’ús d’insecticides i substàncies químiques contaminants.

Zones on s'ha implementat

De moment, i des de ja fa unes setmanes, la tècnica s'ha implementat a diverses zones de Llagostera: el Parc Eugeni Gurnés (Can Gotarra), l'avinguda Maria Gay, el Sector Fonollerons, el Sector Cavissa (Polígon Industrial), les urbanitzacions Llagostera Residencial, la Mata, Mont-rei i la Canyera i el nou aparcament del mercat.

En aquests punts, es deixa créixer l’herba natural autòctona i no es fa cap aportació hidràulica durant l’any. Depenent de les circumstàncies, es pot regar puntualment o passar una desbrossadora. Aquest sistema permet optimitzar els recursos que dedica la Brigada Municipal en el manteniment de parcs i jardins urbans i altres zones del municipi on creix vegetació, tal com ha explicat la regidora responsable de l’àrea, Glòria Malagon.

Zones on es preveu implementar

En els pròxims mesos, està previst ampliar les zones d'actuació: el parc del carrer Maiena, la plaça de l'Exili, el parc de la Torre, les zones infantils de l'Estació, dels carrers Baixada de la Costa i Lacustària, del carrer Ricard Casademont, del carrer Pujada del Dipòsit, el parc de la salut, la plaça Narcís Casas, l'avinguda Gironès, el passeig Pompeu Fabra, el carrer Lleida, la plaça del Castell, el carrer Costa Brava, la zona infantil del carrer Mas Sec, el carrer Romaní i l'avinguda Canigó.