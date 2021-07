Una dècada enrere, Joan-Marc Zapata, Lluís Van Eeckhout i Guillem Luna estudiaven junts Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat de Girona i, a més de compartir pis i aficions -«ja érem un pèl cinèfils»- tots tres, recorda Luna, «vam cursar una assignatura de cine amb la cèlebre professora Imma Merino, que va ser qui ens va inculcar el seu amor pel cinema clàssic». Un amor pel cinema que, amb una trajectòria prèvia de curtmetratges i treballs publicitaris pel mig, ha acabat desembocant amb El color del cielo, la primera pel·lícula de Joan-Marc Zapata com a director amb Lluís Van Eeckhout de muntador i guionista (a quatre mans amb el mateix Zapata) i amb Guillem Luna de productor. Amb Marta Etura i Francesc Garrido de protagonistes, El color del cielo s’ha gravat a Suïssa, entre Brunnen i Lucerna, amb l’hotel Walstättterhof com a principal escenari del retrobament entre Olivia (Marta Etura) i Tristan (Francesc Garrido) en una història d’ànimes perdudes i somnis trencats que vol reflexionar sobre l’èxit i la felicitat.

Per tancar la «connexió UdG», a banda d’Etura (guanyadora d’un Goya per Celda 211) i del català Francesc Garrido, amb molta experiència tant en cinema com en televisió, a El color del cielo també s’estrena en un llargmetratge l’actriu Agustina Leoni, que estudiava Comunicació Cultural a la Universitat de Girona quan Zapata, Van Eeckhout i Luna feien Publicitat, i que en el film interpreta el paper d’una influencer, Alabama.

«En Joan-Marc Zapata té una visió molt purista i, a la vegada, molt pròpia del cinema i sabem que aquesta pel·lícula serà una gran sorpresa per a molta gent», explica Guillem Luna, que, després d’uns anys treballant en el camp de la publicitat, «vaig especialitzar-me en l’àmbit que més m’agrada, que era el terreny audiovisual», fundant la productora Arnold Films, que, conjuntament amb la suïssa 89 productions, d’Ivan Geisser, són al darrere d’una pel·lícula al voltant d’una idea que Zapata i Van Eeckhout tenien al cap des de fa anys.

«Pel que fa al guió, Suïssa encaixava enormement amb el nostre plantejament. Un territori neutral per als protagonistes, amb una arquitectura bucòlica combinada amb elements de gran modernitat i sobretot la vertical geografia que presenta el país, que dona molt sentit al format 4:3 amb què hem rodat», apunta Luna sobre la decisió de portar a la vora del llac dels Quatre Cantons la història sobre un retrobament disset anys més tard de Tristán, un filòsof que, després de ser considerat una gran promesa amb la publicació del seu primer llibre, fa anys que fa un treball acadèmic, i Olívia, que va passar dels teatres de Madrid a Hollywood, on és més valorada pels seus encants que pel seu talent. En el passat, els dos havien tingut una relació sentimental, i ara es retroben de casualitat en el mateix hotel de Suïssa en una coincidència que servirà als autors de la pel·lícula per reflexionar sobre l’èxit i la felicitat.

«Aquest llargmetratge suposa la culminació d’un llarg camí per poder produir una pel·lícula totalment independent», assegura Luna, que recorda que, com a director, «en Joan-Marc ha realitzat 10 curtmetratges, en el seu palmarès destaca que va guanyar el festival Thailand International Film Destination amb Know I know, i que amb Bright Side in D minor «va ser premiat al festival internacional de curtmetratges de Medina del Campo i nominat al San Francisco International Film Festival».

En molts dels treballs de Zapata, Luna i Van Eeckhout també hi han participat, i ara tot plegat ha desembocat amb El color del cielo, que, un cop rodada, està en fase de postproducció (amb un Verkami en marxa per aconseguir completar el finançament: www.verkami.com/projects/30857-el-color-del-cielo) i sense poder definir encara per quins festivals intentaran moure la pel·lícula. «Alguns ja han mostrat interès i en qualsevol cas el nostre objectiu és presentar-la en un festival internacional», assegura Luna, que, pel que fa a la futura distribució comercial, creu que «tenim com a principals mercats l’espanyol, juntament amb tot el mercat llatinoamericà, el suís, l’alemany i el nord-americà».