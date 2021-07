Amb el projecte titulat "Llagostera i el conflictiu segle XV", Lluís Sales i Favà ha guanyat la novena edició de la Beca de Recerca Esteve Fa que convoca l’Ajuntament de Llagostera.

A partir de dos llibres emesos per la cort local de justícia a les darreries del segle XV, el projecte pretén estudiar les formes i els tipus de conflictes al municipi i els actors que hi estaven implicats. Així mateix, es podrà descriure les formes de vida dels pagesos, vilatans, clergues i membres de la baixa noblesa a Llagostera. El treball de recerca tindrà interès local i a la vegada l'estudi estarà en línia amb la recerca acadèmica actual sobre la jurisdicció a la baixa Edat Mitjana.

La documentació que s’emprarà és inèdita perquè no ha estat mai utilitzada per investigadors, i hi podem trobar declaracions fetes davant del jutge local per part dels particulars o de representants d’institucions i senyories, acords entre particulars instats pel jutge o bé per àrbitres mediadors, inventaris dels béns de masos o de cases de la vila o casos de litigis en els quals es van veure implicats llagosterencs.

La dotació de la Beca de Recerca Esteve Fa és de 3.000 euros bruts, que es faran efectius en dues parts: 1.000 euros en el moment de resoldre’s la concessió i 2.000 més una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n’hagi dictaminat la qualitat.