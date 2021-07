Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un cultiu de marihuana de més de 1.600 plantes que s’ocultava en un mas situat entre Palol d’Onyar i el nucli Quart. A més, han detingut el responsable de la plantació, un home de nacionalitat espanyola. En l’actuació que lidera la Unitat d’Investigació de la comissaria de Girona, també hi van participar efectius de l’ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius) de la Regió de Girona.

Cap a les nou del matí, diversos agents uniformats i de paisà es van presentar al mas, que es troba ubicat en una àrea forestal pròxima a la carretera C-250, que uneix Quart amb Girona. Aquesta arribada va sorprendre més d’una persona que passejava per la zona, que van veure com dues furgonetes de l’ARRO enfilaven cap a la pista forestal i al mas, així com tècnics de la companyia subministradora d’electricitat, agents d’investigació i seguretat ciutadana.

Quan van entrar a la casa s’hi van trobar un home al qual van acabar detenint com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues, que era l’encarregat del cultiu de marihuana.

Dispositiu matiner i efectiu

Els agents van fer l’entrada i escorcoll ahir al matí, després d’obtenir el corresponent permís. En aquest mas hi van estar treballant fins cap a la una del migdia, unes quatre hores, que els van servir per localitzar una gran plantació de marihuana: formada per 1.650 plantes que es trobaven ja en una avançada fase de creixement. Aquests exemplars de plantes de marihuana no es trobaven en una àrea de la casa, sinó que estaven repartides per set estances diferents, totes preparades per albergar aquest tipus de droga i preparar-la per a collites. A banda de les plantes de marihuana, que van tallar i encapsar per transportar cap a la comissaria i acabar les diligències. Els agents també van comissar tot tipus d’aparells que serveixen per cultivar aquestes plantes de droga, ja sigui fertilitzants, aparells elèctrics que serveixen per mantenir la plantació com serien focus, entre d’altres.

Investigació oberta

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra ahir en tancar l’edició mantenien encara la investigació policial oberta perquè hi ha pendent la detenció de quatre o cinc persones més relacionades amb la plantació de marihuana. Aquests homes utilitzaven tot el mas -que tenia la llum punxada- gairebé exclusivament per a aquesta pràctica, un fet que no és el primer cop que es troba la policia.