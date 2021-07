La pizzeria del Barri Vell de Girona donarà 3 € per cada pizza venuda avui a la Protectora d’Animals del Gironès. L'objectiu és ajudar a les espècies animals que hi viuen donant el que es reculli a l'organisme perquè tingui més recursos per assegurar-los una bona vida.

La iniciativa no és nova. I és que el passat 23 de febrer van fer per primera vegada aquesta actuació que avui repeteixen amb, segons asseguren, "molt èxit".

Ahir, l'establiment va publicar al seu compte d'Instagram: "Perquè amb el vostre granet de sorra, projectes bonics com aquest, poden tirar endavant", en agraïment al suport dels clients.