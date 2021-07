El PSC de Girona va denunciar dilluns passat -durant el ple mensual- que l’equip de govern de la ciutat hagi deixat passar les convocatòries de 2019 i 2020 de l’Agència Catalana de Residus per demanar ajudes que permetrien el tractament i reciclatge de l’amiant de carretera Barcelona i altres punts, com les instal·lacions de sanejament de Sant Narcís o cobertes d’equipaments municipals com la del local dels veïns de Torre Taialà.

La convocatòria de 2019 va comptar amb un pressupost d’un milió i mig d’euros i la de 2020, amb un de dos milions. Pel 2021, s’ha ampliat fins a quasi tres milions d’euros. La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va preguntar al ple per quina raó no s’havien sol·licitat i va instar al govern a demanar la del 2021.

Els socialistes també van demanar que s’elabori un mapa de l’amiant a la ciutat, per conèixer quines construccions contenen aquest component nociu per a la salut.