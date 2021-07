L’Ajuntament de Salt va aprovar ahir, durant el ple d’aquest mes de juliol, la modificació del pressupost per disposar d’un crèdit extraordinari de 450.000 euros, que permetrà adquirir un equipament municipal al voltant de la plaça Catalunya.

Després que se n’hagi aprovat el finançament, s’obrirà la convocatòria d’un concurs perquè propietaris de la zona presentin propostes i decidir, finalment, quin equipament es compra. «Es determinaran superfícies i perímetre i s’hi podran presentar les propostes que compleixin els requisits, siguin solars o edificis», va explicar el regidor de Territori de l’Ajuntament de Salt, Àlex Barceló.

D’entre les que es presentin, es valorarà quin espai s’adapta millor i es procedirà a iniciar el disseny del projecte, en què també es definiran els usos que es donaran al nou espai i es programarà l’actuació.

En el mateix punt del ple, es va incloure l’aprovació de la subvenció a què podran optar les entitats que, per segon any consecutiu, es tornin a quedar sense barraques per la festa major del municipi, que se celebra aquest cap de setmana. Per poder rebre l’ajut, les entitats hauran de justificar que van participar-hi tant el 2018 com el 2019.

La partida comptarà amb un total de 10.000 euros i es preveu que, d’aquests, cada entitat que compleixi els requisits en pugui rebre uns 1.000 per fer front a la falta d’ingressos que patiran. Aquest import s’havia previst en un primer moment perquè els comerços poguessin fer front als efectes de la covid, però finalment va sobrar «perquè no ho van sol·licitar». El regidor Jordi Martin, del PSC, va posar en relleu la possibilitat que el tràmit fos massa complex i va instar l’equip de govern a revisar-ho per a accions futures.

Per la seva banda, la regidora Cristina Sibina, d’IPS-CUP, va criticar que les dues modificacions es presentessin de forma conjunta tot i veure amb bons ulls ambdues propostes. Amb tot, la moció es va aprovar amb els 11 vots a favor de l’equip de govern i 10 abstencions de la resta de formacions.

Sobre la festa major, la regidora de Cultura, Núria Heras, va dir que s’aniran adaptant a les decisions del Procicat, però que esperen «no haver de fer més modificacions».