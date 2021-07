Fornells de la Selva celebra aquest cap de setmana la festa major del municipi, però ho fa a mig gas. I és que l’aplicació de les noves mesures per frenar els contagis de covid-19, que inclouen, entre d’altres, la limitació horària de totes les activitats fins a dos quarts d’una de la nit i obliguen els assistents a romandre asseguts, han obligat els organitzadors a suspendre cinc dels actes previstos al programa.

Divendres es cancel·la el sopar a la fresca amb el pregó i el concert de versions i música, a càrrec de La Montecarlo. Dissabte, no es farà el concert jove , on actuaven els grups Sense Sal i Dr. Prats i, diumenge, no hi haurà ni les sardanes, a càrrec dels Rossinyolets, ni el concert previst pel fi de festa del grup La Selvatana.

Per salvar aquests actes que ara no es podran fer, s’ha decidit ajornar-los. «Entenem que la cultura s’ha d’ajudar i estem mirant dates», va explicar l’alcaldessa de Fornells, Sònia Gràcia. De moment, han fixat la vista als voltants de l’1 d’octubre, per fer coincidir la segona part de la festa amb la festivitat de Sant Jaume, patró del municipi.

Un altre dels impediments que també ha patit la Festa Major de Fornells és la impossibilitat de posar barra. Un element que genera la majoria d’ingressos anuals a les entitats organitzadores (l’Agrupació Cultural i el JAC), que després utilitzen per costejar diferents actes al llarg de l’any. Una decisió que el consistori troba «incongruent» per la similitud amb els bars. Amb el canvi de dates, esperen poder-la recuperar.