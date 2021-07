L’Ajuntament de Girona i l’Associació de Veïns (AV) de Santa Eugènia van reunir-se ahir per parlar de les propostes plantejades divendres a l’assemblea veïnal. L’objectiu és arribar a un acord per trobar solucions a diferents conflictes que s’han identificat al barri, concretament al voltant de la plaça del Barco.

Les peticions que va fer el veïnat per frenar la problemàtica són la d’incorporar un agent cívic a la plaça del Barco, perquè dinamitzi el joc infantil i el bon ús de l’indret, i la de construir-hi un equipament nou per a nens d’entre 8 i 10 anys. «És un barri amb molta població infantil i hi falten equipaments», va dir el president de l’AV, Reinald Roca.

A més, també se sol·licita erradicar la drogodependència i l’alcoholisme que pateix la plaça i reduir el soroll nocturn que causen alguns botellons. També es demana que es reguin els parterres, voreres i la mateixa plaça a partir de les deu de la nit.

Totes aquestes qüestions s’han exposat i es començarà a treballar en algunes per concretar l’actuació necessària per posar-hi remei, segons va explicar Roca. De moment, el que sí que es tirarà endavant «de forma immediata» és la incorporació d’una parella d’agents policials que recorreran a peu el barri per augmentar la seguretat.