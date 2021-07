Protecció Civil ha activat el Pla Alfa 3 per tot el dia de demà en diverses zones del país degut a l’increment del risc d’incendis. A la província de Girona, la situació afecta nou municipis del Gironès –entre ells, Girona–, dotze del Baix Empordà i deu de La Selva. Les condicions meteorològiques i ambientals també han obligat els agents rurals a tancar els accessos a la zona del Massís de Les Gavarres i el Massís de Cadiretes, així com els de la Baronia de Rialp i el Parc Natural de Montserrat. L'entrada hi estarà prohibida tant a peu com amb vehicle.

Aquest nivell d’alerta implica que resta completament prohibit encendre foc en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta, incloent les barbacoes de les àrees de lleure. També es restringeix la pràctica d’activitats esportives al medi natural, es prohibeix la realització de treballs forestals i queden restringides les activitats agrícoles que puguin generar risc d’incendi. Els agents rurals demanen que qualsevol ciutadà que detecti alguna sospita o indici de foc forestal, s’adreci immediatament al telèfon d’emergències 112.

Aquests són tots els municipis de la província afectats per l'activació del Pla Alfa 3.

Gironès: Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Madremanya, Quart, Sant Martí Vell i Llambilles.

La Selva: Blanes, Caldes de Malavella, Fogars de la Selva, Hostalric, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Massanes, Sant Feliu de Buixalleu, Tossa de Mar i Vidreres.

Baix Empordà: Calonge, Castell-Platja d'Aro; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Forallac, la Bisbal d'Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Torrent i Vall-llobrega.