Com és habitual, les activitats infantils i tradicionals tindran un pes important en el programa de la festa major. Els més petits i els amants de les tradicions tindran garantida la diversió durant tots aquests dies. Això sí, aquest any, degut a la pandèmia, s’han hagut d’introduir importants canvis en la programació que afecten algunes activitats tradicionals i molt seguides pel púbic.

Tal com va explicar l’Ajuntament de Salt el dia de la presentació, la programació també inclou cercaviles, les activitats pels més petits, activitats esportives, tallers, exposicions, i el dissabte 24 de juliol, vigília del patró Sant Jaume, hi haurà el tradicional acte de les matinades. En concret, anirà a càrrec dels Grallers dels Marrecs de Salt i se sortirà des del passeig Josep Maria Folch i Torres. Un dels actes populars que ha caigut del programa com a conseqüència de la situació sanitària és la jornada castellera que tenia com a principal protagonista la colla local dels Marrecs. La seva actuació es feia el dia del pregó, però aquest any ja està confirmat que no es podrà realitzar. Una altra de les decisions adoptades per l’Ajuntament per garantir la seguretat de les persones és que tampoc hi haurà barraques.

Alguns dels actes infantils inclosos en el programa festiu són la gimcana infantil del dia 24 de juliol a càrrec de l’Agrupament Escolta i Guia de Can Tona; un altre acte serà la cercavila motoritzada, la plantada i el ball dels gegants dels Amics dels Gegants de Salt i altres colles convidades. Serà el dissabte 24 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, al camp de futbol municipal El Pla. La música infantil també té un apartat amb el concurs amb Xic’s and Roll, que tindrà lloc el dissabte 24 de juliol, a les 8 del vespre, a l’escenari de l’escola Les Deveses de Salt.