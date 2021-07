La il·lustradora olotina Rosa Matas ha estat escollida per l’Ajuntament de Salt per fer el cartell de la festa major d’aquest any. Es tracta d’un cartell molt atractiu i que el dia que es va presentar el programa d’actes ja es va destacar que es tractava d’una il·lustració que ha volgut donar cabuda a la participació de les entitats locals, ja que inclou entitats arrelades a la vila de Salt, com la colla castellera dels Marrecs de Salt, els gegants o els Diables d’en Pere Botero.

El cartell serà la imatge anunciadora en diferents formats durant tots els dies de la festa. A més, qui vulgui conèixer tots els cartells que s’han presentat també els podrà veure. Concretament, durant tots els dies de la festa major a la sala d’exposicions de la Nau Kropotkin de la Factoria Cultural Coma Cros s’exhibiran totes les obres participants en el concurs de cartell de la festa major d’aquest any. En l’obra guanyadora predominen els colors blaus i vermells i s’identifiquen perfectament diferents símbols saltencs. Durant la presentació de la festa d’aquest any es va explicar per què s’havia escollit l’obra de Matas. «En la seva obra hi representava la cultura popular del municipi de Salt, amb imatges icòniques com els gegants, els castells o els diables».

Aquesta no és l’única exposició que es podrà veure durant aquesta festa major. A banda de la mostra de cartells també continua a la planta baixa de la Casa de Cultura Les Bernardes l’exposició Sense Fronteres, dedicada a l’artista i cantant Tino Casal ara que es compleixen 30 anys de la seva mort. Es tracta d’un gran tribut a un artista que va cultivar diferents disciplines artístiques.

Una altra mostra destacada és l’exposició PopTears de Narcís i Martí Gironell que, en aquest cas, es pot veure a la sala Sant Jordi de la Casa de Cultura Les Bernardes. Aquest equipament és també l’escenari on es pot veure l’exposició ConTactes. Una mirada al gest de Jordi Muñoz. En aquest cas, a la sala La Talaia. I, finalment, també durant aquests dies es convida tothom a fer fotografies dels Capgrossos dels Amics dels Gegants de Salt, que estaran distribuïts a diferents establiments i comerços. Qui vulgui pot fer fotografia d’aquests elements de la faràndula tradicional i llavors enviar-la a salt.roc.afra@gmail.com.