Un centenar de persones han participat a l’experiència surera «De l’arbre al tap, del tap a taula», organitzada pel Consorci de les Gavarres i pel Museu del Suro de Catalunya. Les matinals sureres s’han fet a Cassà de la Selva i Palafrugell els caps de setmana del 19 de juny fins al 18 de juliol. La tercera edició de l’activitat oferia una visita cultural d’espais històrics dins la tradició surotapera, una demostració de la pela del suro i un esmorzar amb degustació de vins de la DO Empordà.

«Des del Consorci de les Gavarres fem una valoració molt positiva de la participació, malgrat les restriccions de la pandèmia i ja hem començat a treballar en la programació de la quarta edició prevista per l’any vinent per seguir posant en valor el patrimoni cultural i natural de les Gavarres», ha dit el seu president, Pau Presas. Des del Museu del Suro de Catalunya també n’ha fet una valoració positiva.

En aquest mateix sentit, els responsables del Museu del Suro de Catalunya en fan una valoració positiva de la tercera edició, malgrat les dificultats presents. «Poder transmetre els valors d'un ofici ancestral amb demostracions en directe i explicacions de primera mà de peladors de suro és una experiència recomanable per diferent i gairebé exclusiva a casa nostra. I la bona acceptació ens anima a seguir treballant per reivindicar el nostre patrimoni surer, compartit a banda i banda de les Gavarres», tal com ha manifestat Marc Heras, regidor de l’Ajuntament de Palafrugell, responsable del Museu del Suro.

«De l’arbre al tap, del tap a taula» és una experiència surera impulsada pel Consorci de les Gavarres i pel Museu del Suro de Catalunya, i ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments de Palafrugell i Cassà de la Selva, la DO Empordà i l'Institut Català del Suro.