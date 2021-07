Els catorze municipis del Gironès que passaran a un sistema porta a porta de recollida de residus faran el canvi entre aquest setembre i el pròxim febrer. La implementació serà gradual, començant per municipis petits com Aiguaviva i Campllong a l’últim trimestre de 2021 i acabant en poblacions més grans, com Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter, al febrer de 2022.

Aquestes 14 localitats (la meitat de la comarca) estan acollides al servei de gestió de residus del Consell Comarcal i s’han adherit a la seva proposta per passar a un sistema porta a porta. En concret, són Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Juià, Llambilles, Quart, St. Gregori, St. Joan de Mollet, St. Julià de Ramis i Sarrià de Ter.

Justament aquest mes de juny es va adjudicar el nou contracte de recollida i transport dels residus del Consell Comarcal a l’empresa Urbaser per 37,7 milions d’euros (IVA inclòs), per una durada de 8 anys.

A partir de l’octubre de 2021, el Consell Comarcal preveu iniciar les accions d’implantació prèvies, com xerrades informatives per la ciutadania i els sectors econòmics, així com la posada en marxa de canals de comunicació: una aplicació ciutadana i una web del servei.

Ajut de l’Agència de Residus

Per implementar el projecte del nou porta a porta, l’Agència de Residus de Catalunya ha atorgat 385.000 euros al Consell Comarcal per sufragar part del cost de les inversions i del nou servei durant els 2 primers anys. Es tracta d’un ajut a projectes pilots innovadors amb l’objectiu de facilitar la implantació de models eficients en matèria de recollida selectiva. Aquesta subvenció finançarà prop d’un 9% del cost total del projecte presentat, que és de 4,36 milions d’euros per any.

La candidatura del Gironès incorpora innovacions com l’adaptació del nou servei de recollida a les realitats urbanístiques del territori, o un augment d’eficiència en la recollida, ja que es recullen dues fraccions alhora amb vehicles bicompartimentats, reduint les emissions dels vehicles i minimitzant la presència de cubells a la via pública. El contracte preveu la incorporació de sis vehicles bicompartimentats en règim de lloguer.