L’AFA de l’escola de la Farga, l’Espai Antiracista i la plataforma Salt’Educa denuncien la interposició de dues multes a Mostafà Shaimi perquè ho consideren «abús de poder» i «persecució a l’activisme». Els fets que exposen van començar al maig, quan l’ajuntament de Salt va multar-lo amb un import de 750€ per participar en una roda de premsa davant l’ajuntament, en la que no haurien demanat permís. A finals de juny, se li ha posat una doble multa (601€+100€) per penjar a la parada de l’AFA de l’escola de la Farga el dia de Sant Jordi una banderola de roba (80 cm x 20 cm) que posava: AFA LA FARGA. En aquest segon cas, l’Ajuntament ha exposat que el motiu de la sanció és que l’ordenança municipal no permet penjar banderoles.