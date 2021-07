El jutge que investiga el tall de l’AP-7 a Salt convocat per Tsunami Democràtic el novembre de 2019 ha arxivat el cas contra 48 dels 52 imputats. Segons indica el jutge a través d’una interlocutòria, «no hi ha indicis clars per afirmar que els investigats van cometre actes violents», com ara cremar contenidors o llançar objectes contra els agents de policia.

El jutjat d’instrucció 3 de Girona investiga 52 persones per desordres públics. I de fet, per un dels investigats sí que veu indicis de delictes. Va ser identificat durant el tall i «se’l veu en diverses fotografies participant activament als altercats fent actes violents», subratlla el jutge. L’atestat policial assegura que l’investigat «participa en els desordres públics llançant objectes als agents, movent contenidors i incendiant objectes».

D’altra banda, hi ha tres persones més que segueixen essent investigades i que no apareixien a la interlocutòria perquè ningú n’ha demanat l’arxiu, segons indiquen fonts judicials. Així doncs, la causa oberta arran del tall encara aplega quatre investigats que poden arribar a judici.

Atestat policial «genèric»

La resolució es pot recórrer, i la fiscalia és l’única acusació personada que ho pot fer. De fet, havia demanat el sobreseïment provisional per 15 dels investigats perquè no apreciava prou indicis per acreditar desordres públics. Per això el jutge subratlla que «no es pot mantenir l’acusació».

A més, també recorda que en la majoria dels casos, els investigats van ser identificats «genèricament» per la policia sense que «poguessin determinar si havien fet actes violents o no», i que aquest és el «principal problema» de la causa. Part de les identificacions es van fer quan els manifestants marxaven de la zona, i l’ordre dels agents era «identificar només els que haguessin executat un acte violent». Tot i això, van identificar tothom que passava. El jutge conclou que «resulta sorprenent que els agents que van fer les identificacions no sabessin si els identificats havien comès o no algun acte violent».

En alguns casos, tampoc ha quedat clar que els investigats haguessin participat en el tall perquè se’ls va identificar a partir de «fotogrames de molt mala qualitat», sosté la interlocutòria.

Per això, el jutge entén que per aquests investigats «és innecessari» allargar la «pena de la banqueta», i per això n’acorda el sobreseïment provisional.

La defensa valorarà si recorre la decisió de mantenir els càrrecs contra un dels investigats per desordres públics.

El tall de la Jonquera, pendent

D’altra banda, encara hi ha pendent de resoldre la causa oberta pel jutjat d’Instrucció 4 de Figueres pel tall de l’AP-7 a la Jonquera durant l’11 i el 12 de novembre. En aquest cas, s’investiguen unes 200 persones per desordres públics i danys.