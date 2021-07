La Comissió de Règim Disciplinari de Ciutadans (Cs) ha iniciat el procés per expulsar el portaveu del partit a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona. En un comunicat, el partit remarca que ha pres aquesta decisió «per la contínua vulneració del reglament intern de la formació». «El regidor havia estat desautoritzat en nombroses ocasions per diferents secretaries de la formació per no atendre's a les fórmules reglamentàries previstes en els estatuts del partit ni respectar els consensos en la presa de decisions de funcionament intern, faltant d'aquesta manera als compromisos i deures estatutaris que li corresponien», argumenta Cs.

Al comunicat, remarquen que l'inici d'aquest procés suposa que la suspensió de militància a tots els efectes i que «se l'expulsarà de manera imminent». No especifiquen, però, si demanen a Pamplona que renunciï a l'acta per poder continuar mantenint dos regidors al ple. Cs exposa que tots els representants dels partits signen una carta ètica on es comprometen a complir amb les disposicions estatutàries del partit amb la finalitat de «complir amb l'ideari de Ciutadans, respectar la presa de decisions dels òrgans competents vetllant sempre per l'interès general i el servei als ciutadans». Un compromís que el partit considera que Daniel Pamplona no ha complert. Ciutadans continuarà mantenint representació a l'Ajuntament de Girona amb la regidora Míriam Pujola.