El pregó de l’actor Toni Albà va donar el tret de sortida de la Festa Major de Salt, que es recupera després d’un any sense poder-se celebrar arran de la pandèmia. Tot i això, aquestes festes seran atípiques, ja que s’han hagut d’adaptar a les restriccions de prevenció contra la covid-19. Per aquest motiu, no han pogut incloure activitats tradicionals com la jornada castellera, les barraques o els correfocs, i tampoc es podran fer àpats populars.

Ahir al vespre la plaça Lluís Companys es va omplir de vilatans que s’hi adreçaven per escoltar el pregó que inicia la festa major. Això sí, a la plaça hi havia control d’aforament, que estava limitat, i seients. El vespre va començar amb la cercavila i el ball dels gegants a càrrec dels Amics dels Gegants de Salt. Després, des del balcó del consistori, l’actor Toni Albà va iniciar la festa major amb el seu pregó, interpretant el paper de Rei emèrit. Un pregó que, enguany, volia aportar un toc d’humor a un any difícil marcat per la pandèmia, tal com havia explicat el govern saltenc quan el va anunciar.

El grup municipal del PSC de Salt, però, va decidir no assistir a l’acte en protesta contra l’elecció del pregoner. Els socialistes ho van anunciar ahir mateix a través de les xarxes socials, on van justificar la decisió perquè consideren que l’actor «fomenta l’odi a la diferència i ataca constantment a qui discrepa».

Festa major atípica

Des d’avui el toc de queda d’1 a 6 de la nit també afecta al municipi de Salt, tot i que el programa ja preveia acabar les activitats abans d’aquesta hora. Malgrat això, les activitats de la festa major s’han hagut d’adaptar a les restriccions.

A banda del pregó, ahir també es van celebrar els concerts de Santa Salut i Judit Neddermann. Avui les activitats seguiran amb els concerts de Maruja Limón i Ítaca Band. Avui també es farà un «correfoc txiqui», a càrrec dels Diables d’en Pere Botero.

Dissabte 24 de juliol Salt despertarà amb les Matinades dels Grallers dels Marrecs de Salt. Aquell dia, hi haurà concerts de Ciudad Jara, el gòspel de Messengers i La Banda del Coche Rojo. La nit de dissabte es tancarà amb l’espectacle «Piromusicsalt», dels Diables d’en Pere Botero.

El programa de diumenge 25 de juliol compta amb un ofici solemne en honor a Sant Cugat i un Escape Room a càrrec dels Amics dels Gegants de Salt. També oferiran concerts els grups Koers, i Pelukass.