Ciutadans ha iniciat el procediment per expulsar el portaveu del partit a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona. En un comunicat, la formació taronja acusa Pamplona d’una «contínua vulneració del reglament intern de la formació», que ha dut la Comissió de Règim Disciplinari de Ciutadans a començar aquest procés. De moment, des del partit han suspès Pamplona d’afiliació «a tots els efectes» i afirmen que «se l’expulsarà de forma imminent».

Per la seva banda, però, Pamplona defensa que presentarà al·legacions a l’expedient que li ha obert la formació, que considera que segueix «criteris molt ambigus». Pamplona creu que aquest procediment «obeeix a purgues que s’estan donant a Ciutadans», com el cas recent de la portaveu del partit a la Paeria lleidatana, Àngeles Ribes, a qui Cs va obrir un expedient d’expulsió aquest dijous per una «pèrdua de confiança en ella com a conseqüència de la seva gestió».

«Desautoritzat»

Des de Ciutadans argumenten que Pamplona ha estat «desautoritzat en nombroses ocasions per diferents secretaries de la formació per no atendre’s a les fórmules reglamentàries previstes en els estatuts», ni tampoc «respectar els consensos del partit en la presa de decisions». D’aquesta manera, consideren que ha faltat «als compromisos i deures estatutaris que li corresponien», tot i no especificar en quines accions concretes ha incorregut Pamplona. Des de la formació taronja expliquen que tots els seus representants institucionals «signen una carta ètica en la qual, entre altres coses, coneixen, accepten i es comprometen a complir amb les disposicions estatutàries del partit a fi de complir amb l’ideari de Ciutadans».

«Dues vulneracions»

Daniel Pamplona afirma que està «decebut» davant aquest procediment, i apunta que l’anunci públic que ha fet el partit taronja li ha comportat «dues vulneracions». D’una banda, Pamplona diu que no s’ha respectat «la confidencialitat de l’expedient disciplinari», el qual, segons afirma, inclou que «només n’estiguin assabentades les parts».

De l’altra, el regidor considera que s’ha «vulnerat la meva presumpció d’innocència», ja que «es dona a entendre que m’han expulsat» però, abans que això sigui efectiu, «han de passar unes fases». Pamplona diu que presentarà al·legacions al comitè intern. Creu que la decisió de Ciutadans de voler expulsar-lo ha seguit «criteris molt ambigus». En aquest sentit, Pamplona creu que «obeeix a purgues que s’estan donant a Cs», i posa d’exemple un cas similar que afecta la portaveu de Cs a l’Ajuntament de Lleida. Amb tot, Pamplona qualifica la situació de «desafortunada», interpretant que «perjudica sobretot a Cs», i defensa que «en cap cas modificarà el meu dret a opinar lliurement».

Pamplona afegeix que no ha estat «elegant» el fet de «no rebre cap trucada de cap dels que són els meus companys, i assabentar-me’n per la premsa».

Malgrat la suspensió d’afiliació del partit, Pamplona defensa que, de moment, «encara no estem al punt ni de l’expulsió ni de la retirada de l’acta». Mentrestant afirma que seguirà participant al ple de Girona - dimarts vinent hi ha programada la sessió plenària d’agost. En tot cas, per ara, la representació de Ciutadans a l’Ajuntament de Girona quedarà en mans de l’altra regidora del grup, Míriam Pujola.

Carrizosa avala el canvi

Justament ahir, el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va valorar la renovació dels portaveus del partit als ajuntaments de Girona i Lleida com la manera de «donar una empenta» a les candidatures municipals de cara a les eleccions del 2023.

Pel que fa a l'expulsió d'Ángeles Ribes, cara visible a la Paeria, per la «pèrdua de confiança» en ella, Carrizosa va reconèixer que «una bona part dels afiliats» ho reclamaven «des de fa molts anys». L’òrgan d'Acció Institucional de Cs va sol·licitar un canvi perquè la portaveu passés a ser la regidora Maria Burrel després de reiterades crítiques per la «falta d’implicació en el projecte» per part de Ribes. «Les persones que potser estan més apoltronades a Lleida no han entès els canvis», va replicar Carrizosa.