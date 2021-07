L’Ajuntament de Girona afirma que l’antena de telecomunicacions que es troba dalt d’un edifici del barri de Montjuïc «compleix la normativa». Aquest aparell portava des de 1997 instal·lat a sobre del teulat de l’estudi de TV3, i quedava a uns deu metres de la façana d’una comunitat de veïns del carrer Montjovi. Aquesta setmana s’han iniciat els treballs per canviar-la per una de nova, que es col·locarà a pocs centímetres de la façana del bloc A, tal com preveia el projecte presentat l’abril de 2021.

Això ha tornat a generar queixes entre els veïns d’aquest edifici, que porten anys demanant que es traslladi aquesta torre. Consideren que supera el topall permès d’emissió d’ones electromagnètiques. Per això han tornat a demanar a l’Ajuntament gironí la petició de trobar una altra ubicació a l’antena.

El regidor d’Urbanisme al consistori, Lluís Martí, recorda que la titularitat de l’aparell és de la Generalitat, que té «un acord amb la propietat de l’edifici damunt el qual hi ha instal·lada l’antena», tal com afirma que va explicar en una reunió mantinguda amb la comunitat de veïns afectada.

Martí apunta que, quan la Generalitat va demanar la llicència per instal·lar la nova antena, des de l’Ajuntament, van traslladar-li que «s’havia de garantir que no hi havia cap risc de freqüència d’ones, i és així», afirma el regidor.

«Si la Generalitat decidís posar l’antena a una ubicació alternativa, nosaltres estaríem encantats», diu el regidor, argumentant que així no generaria queixes entre els veïns, però, per altra banda, defensa que «no podem posar impediments on la normativa no els posa». I, en aquest cas, «el lloc és correcte des del punt de vista normatiu».

El regidor afegeix que, temps enrere, amb l’antena vella, «es van tenir converses amb la Generalitat per si hi havia una ubicació alternativa», i la institució responia que aquesta «és la idònia». L’antena de telecomunicacions ofereix servei a cossos públics com el de Bombers, Mossos d’Esquadra o la mateixa Televisió de Catalunya. Des del consistori no tenen constància que les companyies telefòniques en facin ús.

La funció de l’Ajuntament en aquest cas, defensa Martí, és «vetllar perquè es compleixi la normativa i que no hi hagi cap mena de risc». «Estarem amatents que la instal·lació es faci d’acord amb el projecte presentat», diu el titular d’Urbanisme, que explica que la setmana vinent està prevista una inspecció rutinària per comprovar que tot avança correctament.