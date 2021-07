Una veïna de Girona de 25 anys a qui han arxivat una denúncia per abús sexual assegura que va haver d’identificar el seu presumpte agressor en una roda de reconeixement on tots els figurants anaven amb mascareta. La diligència es va fer a principis d’octubre, en plena segona onada de la pandèmia de coronavirus.

«Vaig demanar si els figurants podien abaixar-se un moment la mascareta per poder reconèixer-los. Només veia ulls, estava nerviosa i tenia molts dubtes», assegura l’afectada, Marta Rota, que indica que li van denegar la petició al·legant motius sanitaris: «Vaig sentir que se’m posava en dubte», sosté a Diari de Girona.

Al final en va assenyalar un amb un grau de seguretat d’entre el 60 i el 70%. «Vaig dir clarament que amb mascareta m’era molt més complicat». El resultat de la roda, però, no va donar-se per bo perquè el grau de certesa era massa baix.

«És absurd», assegura l’advocat Sergio Noguero. Consultat per aquest diari sobre la validesa de la prova en aquestes condicions, subratlla que «seria motiu de nul·litat de la diligència».

«Si el jutge considerava que no era segur fer aquesta prova podia posposar-la o prendre mesures perquè es fes en les màximes condicions de salut, però fer-la en aquestes condicions no té sentit», al·lega. «Garantir la salut pública és el primer, però l’essència i finalitat de la roda de reconeixement és identificar una persona i fer una identificació amb mascareta distorsiona el seu valor probatori», conclou.

Per la seva banda, l’advocada Anna Pagès afegeix que fer la prova en aquestes condicions «va en detriment de la víctima», i que es pot al·legar indefensió a l’arxiu del cas.

En tot cas, cap dels dos lletrats s’ha trobat en aquesta situació durant la pandèmia.

Cas d’abusos sexuals arxivat

La roda de reconeixement va ser l’última de les diligències que es va practicar amb relació al seu cas, que va denunciar el juliol passat a la comissaria de Girona, després d’intentar-ho a Salt. Aquest diari ja es va fer ressò del procés d’interposició de la denúncia, que Rota va viure amb molta angoixa perquè «van posar en dubte la gravetat dels fets». Segons va explicar, a Salt li van insinuar que ja sabien de qui es tractava i que «no disposava de totes les facultats mentals».

Tot plegat va passar a mitjans de juliol passat, quan ella i un nen de la seva família passejaven per la ruta del carrilet pròxim a Bescanó. Tal com va fer constar Rota a la denúncia, el presumpte agressor va acostar-se-li per darrere amb bicicleta, va intentar parlar amb ella, va tocar-li un pit i va agafar-la per la samarreta fins a fer-la caure a terra.

A partir d’aquí, l’afectada va viure aquest procés sentint-se «assenyalada i qüestionada».

Prèviament a la roda de reconeixement presencial, els Mossos d’Esquadra n’hi havien fet fer dues més amb fotografies. Gràcies a això va reconèixer un primer figurant, però després de practicar diligències, la policia va comprovar que aquell dia no havia estat al lloc dels fets.

Una segona roda fotogràfica va tornar a enfilar el possible agressor. El segon sospitós havia sigut denunciat per una noia uns dies després que Rota. La denunciant va al·legar que l’havia assaltat mentre caminava pel carrer a Salt. Després d’una investigació per esclarir si hi havia relació entre els dos casos, els Mossos van concloure que el perfil coincidia i el van detenir. Amb això el cas va arribar al Jutjat d’Instrucció 2 de Girona a finals de juliol. L’acusat va negar els fets i va sortir en llibertat sense fiança com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual i lesions lleus.

Tres mesos després va arribar el torn de la roda de reconeixement fallit. Després d’això, el seu cas va quedar arxivat.

«M’he sentit enganyada, com si m’acusessin de mentidera», subratlla. «Quan em van dir que arxivaven el cas vaig quedar-me en xoc», indica. El procés ha sigut molt dur per ella, però va interposar la denúncia amb un convenciment: «Ho vaig denunciar perquè no passés més i es fes justícia. A mi ja m’ho han fet, i per això he lluitat fins al final», assevera.