L’Ajuntament de Salt ha fet aquesta setmana un nou pas per seguir endavant amb l’entrega dels pisos que formen part del Parc Municipal d’Habitatge. Després de parlar amb la Universitat de Girona (UdG), l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) i l’Escola Universitària ERAM s’ha iniciat una campanya per recollir la demanda que existeix entre els universitaris que estudien a la ciutat o en altres facultats de l’àrea urbana gironina. Tothom que hi estigui interessat ha d’omplir el formulari que pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament.

Al formulari es recull informació sobre la facultat on s’estudia, quan s’estaria disposat a entrar al pis o si s’estaria disposat a compartir pis. Des de l’Ajuntament i la Gestora Urbanística Nou Salt treballen per tal de poder fer les primeres entregues de pisos a estudiants durant el primer trimestre del curs 2021-22.

En aquesta línia, el regidor d’Habitatge de Salt, Àlex Barceló, explica que «aquesta fase ens ha de permetre tenir una primera diagnosi de la demanda real i de l’interès dels estudiants universitaris per accedir als pisos del Parc Municipal. A partir d’aquí tindrem una fotografia exacta de la situació i podrem posar fil a l’agulla amb tot el procés».