El portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Martín Blanco, va negar ahir que els expedients d’expulsió als portaveus dels grups municipals de Girona i Lleida siguin «purgues de crítics».

«El cas de Lleida és paradigmàtic d’una persona, Ángeles Ribes, que feia temps que exercia el lideratge amb moltes crítiques per part dels mateixos afiliats del grup municipal», va assenyalar el portaveu de Cs. «No s’ha tractat d’una decisió arbitrària o per fer fora algú incòmode amb la direcció. Al contrari, Ribes havia generat molts problemes amb els afiliats a Lleida. No era democràtica, ni generosa ni respectuosa amb l’ideari del partit», va continuar Martín Blanco. «I el cas de Girona és diferent. Però les decisions es prenen sempre d’acord amb el que ens diuen les agrupacions diferents que tenim al conjunt d’Espanya i, en aquest cas, a Catalunya», va concloure el portaveu de Cs.

Ciutadans va anunciar el passat divendres l’inici del procediment per expulsar el fins ara portaveu del partit a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona. La formació taronja va acusar Pamplona en un comunicat d’una «contínua vulneració del reglament intern de la formació, que va dur a la Comissió de Règim Disciplinari a iniciar aquest procés. Pamplona es troba actualment suspès d’afiliació « a tots els efectes» i el partit va afirmar que «se l’expulsarà immediatament».

Des de Ciutadans van argumentar que el regidor gironí ha estat «desautoritzat en nombroses ocasions per diverses secretaries de la formació per no atendre’s a les formes reglamentàries» ni tampoc «respectar els consensos del partit en la presa de decisions».