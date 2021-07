Aquest diumenge a les 19 h es pot tornar a assistir a la representació de l’obra Històries Eugenienques, sorgida a partir del llibre de Jaume Prat (autor) i Quim Paredes (il·lustrador) que porta el mateix nom.

La companyia, que l’ha tret del paper per materialitzar-la, és Teatre de Contacte, un grup semiprofessional que fa prop d’una dècada que adapta llegendes a Banyoles.

Una de les integrants, Susanna Romero, és veïna de Santa Eugènia i explica que, quan es va assabentar de l’existència d’aquest projecte, va tenir ganes de teatralitzar-lo. «Em feia molta il·lusió fer una adaptació al meu barri i va ser molt fàcil posar-nos d’acord», diu.

De seguida, van concretar una reunió amb en Jaume Prat, autor i també veí del barri, i van començar a transformar-la en obra teatral.

D’entre les catorze faules inspirades en indrets del barri que conté el llibre, «hem escollit la llegenda d’‘El soldat desconegut’ com a eix vertebrador de l’obra».

La història passa a les acaballes de la Guerra Civil, en plena retirada de les tropes republicanes amb les quals va el soldat. Al voltant del personatge, van apareixent pinzellades d’altres llegendes durant la gairebé l’hora completa que s’allarga la representació.

Una de les protagonistes és l’Eugènia, una noia que s’ha enamorat del soldat, en Ferriol. El noi desapareix de sobte i la jove el busca amb l’ajuda de la seva mare, preocupada per si li ha passat alguna cosa. Les acompanya el capità, que creu que el soldat ha desertat. En total, hi ha vuit actors i actrius que conformen aquesta representació i donen vida als personatges.

Als visitants els reben dins del Centre Cívic de Can Ninetes, on es desenvolupa la primera escena. I després, s’acompanya els personatges a la recerca del soldat desconegut mentre es va recorrent diferents indrets emblemàtics del barri, com el pou que adquireix molt protagonisme.

L’obra és gratuïta i, fins ara, ha comptat amb un gran suport del públic. «Estem molt contents perquè cada vegada que obrim, volen les entrades», explica l’actiu eugenienca.

Aquesta serà la tercera vegada que es fa la representació. El passat 29 de maig, coincidint amb la presentació del conte a Can Ninetes, va ser el primer cop que es portava davant del públic. I el 23 de juliol, es va repetir. De cara a la tardor, n’hi ha dues més de programades: el 19 i el 26 de setembre. I esperen poder fer-ne més.

«Com a veïna em fa especial il·lusió fer aquestes representacions» amb l’afegit que «no s’havien fet mai visites teatralitzades al barri», assegura Romero.