L’Audiència de Girona ha absolt el sotsinspector dels Mossos d’Esquadra acusat d’un delicte de lesions per haver causat una luxació al colze a un home durant una intervenció a la zona de la Copa durant les barraques de Girona del 2016: «No ha quedat acreditat que la lesió es causés de manera intencionada o dolosa». La sentència exposa que va ser fruit «d’una actuació negligent» que no té transcendència penal. En aquest cas d’acusacions creuades, l’Audiència també conclou que no ha quedat acreditat que l’altre processat es resistís o desobeís de manera greu les ordres dels agents durant l’actuació policial i apunta que «no va utilitzar cap tipus de violència o força contra els agents.

El sotsinspector s’enfrontava a 1 any i mig de presó que sol·licitava l’acusació particular perquè la fiscalia no l’acusava. L’altre processat afrontava fins a 1 any de presó acusat d’un delicte de resistència i desobediència greu a agents de l’autoritat.

La sentència de la secció quarta de l’Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Daniel Varona, recull que cap a la una de la matinada del 5 de novembre del 2016 els Mossos d’Esquadra estaven fent tasques de seguretat ciutadana a la zona de la Copa. Va ser aleshores quan van veure un grup de tres persones i com un d’ells feia un «gest indicatiu» d’estar consumint cocaïna.

Els agents, que anaven de paisà, es van identificar com a policies ensenyant les credencials. Segons la resolució, el que havia consumit la ratlla de cocaïna va intentar fugir però el van interceptar pocs metres més enllà. Llavors, els mossos van començar a identificar les tres persones però un d’ells es va «contrariar» i va tenir una actitud «poc col·laboradora» amb els policies.

L’home «es queixava de l’actuació policial» i es va arribar a «encarar» amb els agents. Per això, el sotsinspector el va subjectar pel braç esquerre, l’hi va tòrcer i el va desplaçar del grup agafant-lo per l’espatlla. La sentència apunta que l’home «va impactar contra un arbre» i això li va provocar la lesió: una luxació del colze.

L’Audiència, però, remarca que la lesió no va ser causada ni de manera intencionada ni dolosa, sinó que va ser una «actuació negligent» que no tenia transcendència penal en el Codi Penal vigent en el moment dels fets.

La sentència també exposa que l’altre acusat no es resistir ni va desobeir «de manera greu» les ordres dels agents: «Es va limitar a queixar-se de l’actuació amb alguns escarafalls mínims però sense cap tipus de violència o força contra els policies».