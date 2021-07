Girona podria deixar de cobrar 1.037 multes de les 1.400 que la Policia Municipal va interposar per saltar-se el confinament domiciliari, entre el 14 de març i el 21 de juny de l’any passat. El motiu és la darrera sentència del Tribunal Constitucional (TC), que declara inconstitucional la mesura del confinament en domicili, activada pel Govern espanyol sota el paraigua de l’estat d’alarma per combatre l’arribada de la pandèmia de covid-19.

A conseqüència d’aquesta decisió judicial, queden sense cobertura legal totes les sancions imposades per incomplir l’ordre del Govern de quedar-se a casa. Així, les multes per incomplir-la que no hagin estat tramitades, decauen; i les tramitades, però que no s’han cobrat, quedaran sense efecte.

En total, durant aquell període, la Policia Local de Girona va posar un total de 1.400 denúncies per sortir del domicili de forma injustificada. La gran majoria estan en tràmit (en concret, són 495 expedients) o pendents de tramitar (és el cas de 542 sancions). Per tant, en tots aquests casos, el més probable és que acabin quedant sense efecte.

Per un altre costat, aquelles persones que hagin pagat les multes poden reclamar a l’Administració la devolució de l’import. Tot i això, el TC pot limitar l’efecte de retorn d’aquestes sancions tan sols a aquells que hagin presentat un recurs.

Amb tot, fonts de l’Ajuntament de Girona expliquen que caldrà esperar que la sentència del Tribunal Constitucional estigui publicada al BOE per poder decidir com caldrà actuar al respecte, en relació a totes les sancions de la Policia Municipal per saltar-se el confinament domiciliari.

A Girona, són 363 les multes posades per la Policia Local que ja tenen l’expedient tancat: 191 ja han estat pagades, 131 no han estat pagades en el període establert, i passen a recaptació. Les 41 restants han quedat tancades, ja sigui perquè s’hi han presentat al·legacions que han estat estimades, o per defunció de la persona infractora.

Segons el TC, la suspensió de drets que això va implicar entre març i juny de 2020, va superar els límits previstos per l’estat d’alarma, i només podria haver tingut empara legal amb l’estat d’excepció.

Tot i això, el text no considera inconstitucional la decisió política del Govern i la justifica per la naturalesa «totalment imprevista» de la pandèmia.

També comparteix que l’afectació sobre la llibertat de circulació s’orientava a «la preservació, defensa i restauració de la vida i de la salut, tant individual com pública».