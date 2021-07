Salt va cloure ahir la festa major amb una tradicional cantada d’havaneres, enguany a càrrec dels «Americanus». D’aquesta manera, es va posar fi als cinc dies de celebracions en els quals els ciutadans de Salt van poder gaudir d’una cinquantena d’activitats, concerts i cercaviles.

«La gent té ganes de fer vida social i ha estat contenta de poder tornar a participar a la festa major», comentava l’alcalde de Salt, Jordi Viñas. L’any passat, el coronavirus va obligar a suspendre la celebració. «Estem satisfets perquè tots els actes que havíem programat s’han pogut fer amb normalitat», destacava l’alcalde. Amb les corresponents mesures sanitàries i les restriccions d’aforament, els concerts, les activitats infantils i la jornada dels Gegants van tenir una bona afluència de públic.

L’’aplicació del toc de queda quatre dies abans de l’inici de les festes no va alterar-ne la planificació. «Com que totes les actuacions acabaven a les 00.30 h, no hem hagut d’anul·lar ni anticipar res», apuntava Viñas. S’han trobat a faltar les barraques i el correfoc, activitats «descartades perquè no es podien adaptar a les mesures». Els Marrecs de Salt, que van disposar de tests d’antígens de l’Ajuntament, es van limitar a fer un pilar de quatre, el màxim permès per les restriccions.