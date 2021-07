L’Ajuntament de Cassà de la Selva està duent a terme la segona fase del canvi de cobertes de l’escola Puig d’Arques, pressupostada en 147.822,15 € i finançada íntegrament per la Generalitat de Catalunya. En paral·lel, es reformen les escales, la porta i un filat metàl·lic, així com la xarxa d’aigua del lavabo d’infantil, amb un cost conjunt de 13.666,95 € finançats per l’ajuntament. Demà, a més, s’obre l’accés a la primera planta de la biblioteca municipal després de la substitució de tota la moqueta d’aquest pis.

Cassà ha aprovat també el projecte de reforma de Can Trinxeria, que preveu adaptar els diferents espais interiors per donar-los altres usos com fer-hi exposicions o disposar d’una sala de formació. La reforma està pressupostada en 336.578,43 € i es preveu que les obres puguin començar el 2022, un cop adjudicades.

També s’ha aprovat el projecte de construcció de 17 noves places de pàrquing a la Plaça Mossèn Cinto Verdaguer, a la finca coneguda com a Can Parera amb un cost previst de l’execució del projecte és de 137.909,01 €. La casa s’enderrocarà per fer-hi nous aparcaments i la nau adjacent serà reformada per crear una plaça coberta que permeti un ús polivalent de l’espai.