Catalunya en Comú i Podem tornaran a anar en coalició a Girona per a les municipals del 2023 amb l’objectiu d’entrar al ple. Els coordinadors de les dues formacions a la ciutat, Eugènia Pascual i Josep Maria Martínez, subratllen que reeditar l’acord «consolida un llarg període de col·laboració i feina conjunta per la ciutat». Destaquen que volen presentar un programa «valent i propositiu» tant «socialment com mediambiental» i asseguren que, entre els eixos principals, hi haurà l’impuls de l’habitatge públic i la transició energètica. En els propers mesos, la coalició obrirà un procés de primàries per escollir la candidatura, definir qui encapçalarà llista i la resta de noms que l’acompanyaran.