La muralla de Girona, un dels elements patrimonials més característics de la ciutat i un dels seus atractius turístics torna a presentar un aspecte molt allunyat del que s’esperen els visitants. El regidor de Guanyem Lluc Salellas va compartir ahir diverses imatges d’aquest espai amb les papereres plenes a vessar, però també amb deixalles per terra. «La muralla mereix que la ciutat i l’Ajuntament en tinguin més cura», deia Salellas.

La manca de neteja a la muralla és un fet recurrent i que s’ha denunciat en diferents ocasions, tant des de l’oposició com per part dels veïns. Aquest mateix any, l’exalcalde Quim Nadal hi dedicava un article en aquest diari, en el qual lamentava la deixadesa de la zona. Ja en l’anterior mandat, el mateix equip de govern, després d’un reportatge fotogràfic de Diari de Girona, admetia que només es passava a netejar un cop cada set dies. Per això van prometre reforçar-ne la neteja i el buidatge de les papereres, assegurant que s’hi passaria dues o tres vegades a la setmana.