L’Ajuntament de Girona va inaugurar ahir la nova àrea d’esbarjo per a gossos al parc de la Devesa, situada concretament al passeig del Ter, al sector del Camp de Mart. L’espai disposa de 2.035,10 m² i està tancat perimetralment amb dos accessos. L’àrea també te un circuit compost per 6 jocs d’agilitat, recomanats per gossos de talla gran; una font-abeurador per als animals amb sistema de drenatge; un dispensador de bosses per recollir excrements; diverses papereres i bancs, i il·luminació. Durant l’acte, un equip d’educadors canins van fer una demostració per a totes les persones assistents sobre el funcionament i els beneficis dels jocs que conté l’espai i sobre pautes bàsiques d’obediència dels animals.