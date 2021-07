Avui Vilablareix ha fet l'entrega de premis de la primera edició del Relata'ns Juvenil, una aposta de l'ajuntament per estimular i posar en valor la creació literària en llengua catalana per a joves de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat. Des de fa cinc anys, es convocaven els premis de literatura Relata’ns Vilablareix, de narració curta, als que s'ha afegit aquesta modalitat.

“Apostem per la literatura en el nostre poble. Volem que els nostres joves creixin envoltats de cultura”, ha dit la regidora d’educació i cultura, Sònia Ruiz.

29 relats presentats

En aquesta primera edició s’han presentat un total de 29 relats: 23 en la categoria Can Ballí (alumnat de 1r a 3r d’ESO) i 6 en la categoria Can Gruart (alumnat de 4t d’ESO a 2n de Batxillerat). L’alcalde de Vilablareix, David Mascort n'ha destacat l’èxit de participació. “La cultura és un dels pilars de la societat i a Vilablareix tenim una fixació per incentivar la participació als nostres veïns i veïnes”.

Després de l'èxit de participació, l’Ajuntament ja es planteja fer el Relata’ns Infantil per promoure l’escriptura i la lectura entre els més petits.

Els premiats en la categoria Can Ballí han estat Laura Domènech, que ha guanyat amb el relat “Un petit tors de mirall” i Xènia Alonso, en segon lloc amb el relat “NESRI”. I en la categoria Can Gruart, Gemma May en primera posició amb el relat “Reflex” i Ahiram Rivas, segon amb el relat “Sorpresa”.

Els guanyadors del primer premi han obtingut un val per la botiga FNAC valorat en 300€, mentre que els guanyadors del segon premi s'han endut un val per la mateixa botiga de 200€.

El jurat del concurs l'han format Montse Picart, professora de llengua i literatura catalana a l’Institut de Vilablareix; Eva Olivan, gran lectora i apassionada de les novel·les; Núria Colomer, professora de llengua catalana a l’Institut de Vilablareix; i Sònia Ruiz, regidora d’educació i cultura.

L’acte d’entrega dels premis ha finalitzat amb una interpretació musical de cant i violoncel a càrrec de Núria Colomer i Alena Tichmanovich.