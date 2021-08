Convertir la Casa Pastors en «un punt d’inici de la visita al barri històric de la ciutat» i apostar pel Garatge Forné com a nova ubicació del futur Museu d’Art Modern i Contemporani de Girona aprofitant la situació de l’històric edifici del carrer Barcelona, davant de l’estació de tren, perquè «també sigui un nou punt de benvinguda dels visitants» en una Girona on la «centralitat» vagi més enllà del Barri Vell que hauria de passar a estar més connectat amb els eixos comercials. Aquesta és una de la desena de propostes per «reactivar la ciutat de Girona» davant un govern de Madrenas «sense rumb».

«Constatem que estem en un moment a Girona amb un govern sense rumb, sense fer ni el més fonamental que és la gestió del dia a dia, compartim amb part de la ciutadania aquest abandonament del dia a dia», va explicar ahir, envoltada de la resta de regidors, la diputada i portaveu municipal socialista, Sílvia Paneque, abans de desgranar unes mesures que també inclouen l’exigència que es desencalli l’Arxiu Històric Provincial, fet que també permetria ampliar el Museu d’Història amb el canvi d’ubicació de l’Arxiu Municipal, l’aposta per «barris amb espais públics degradats com Santa Eugènia, Sant Narcís, el Sector Est o, per exemple, també el Pont Major» o «la tolerància zero en seguretat i civisme», «fer habitatge públic de lloguer social» o la «renaturalització d’una ciutat que té quatre rius i una sèquia».

Paneque va definir les seves deu propostes com «propositives per trencar la inacció de l’equip de govern» i les va començar a explicar mirant enrere recordant que «Quim Nadal va fer tota la reforma de Barril Vell, però aquesta ciutat ha crescut i hem de buscar la continuïtat del centre històric amb els eixos comercials». La idea dels¡ socialistes és que, «com passa ara» segons creu Paneque, «els visitants que no coneixen la ciutat quan arriben al capdamunt de la Rambla i miren tenen la tendència a tornar enrere, perquè no veuen que més enllà de la Plaça Catalunya hi ha eixos comercials». Fer aquest centre de la ciutat «més gran» és un dels plantejaments de futur del PSC de Girona que, de la mateixa manera, i amb «l’objectiu de no perdre pistonada en el terreny de la Cultura», també voldria fer una nova entrada cap a aquest gran centre de la ciutat «situant el nou Museu d’Art Modern i Contemporani al Garatge Forné» per rebre elsvisitants que arriben a través de l’estació de tren. «Hem vist com, lamentablement, es perdia la subvenció de la Generalitat per manca d’execució i ens dona la possibilitat de repensar la Casa Pastors», va explicar Paneque que deixaria l’edifici de l’antiga audiència - «que és petit per ser un museu» - com a porta d’accés dels visitants a la part històrica de la ciutat i negociaria amb els propietaris del Garatge Forné, on tant la façana com l’escala interior estan catalogades, per fer allà el Museu.

La part cultural de les propostes del PSC de Girona es completa amb «l’exigència» del desencallament d’un tema que fa anys que està aturat: l’Arxiu Històric Provincial que hauria d’anar a Fontajau. «Girona és l’única demarcació de tot Espanya sense Arxiu Provincial tot i que hi h ha una partida pressupostària 13 milions d’euros preparada als pressupostos general de l’estat i, per tant, és una inversió de 13 milions d’euros que no costaria ni un euro a les arques municipals», va explicar Paneque que, en nom del PSC de Girona, va dir que «exigim que es desencalli, d’una vegada per totes, el conveni entre l’ajuntament i l’estat per la cessió dels terrenys». Amb el futur trasllat de l’Arxiu Provincial a Fontajau, el PSC apostaria per traslladar l’Arxiu Municipal a l’antic convent de Sant Josep, on ara hi ha el provincial, i així deixar més espai al Museu d’Història de la Ciutat. A Sant Josep, l’ajuntament sí que hauria de fer una inversió per poder acollir en bones condicions l’Arxiu Municipal.