Cent cinquanta persones nouvingudes han participat en els cursos d’acollida i coneixement de l’entorn de Salt que s’han dut a terme aquest 2020-21. La proposta està impulsada per l’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt i, tal com va explicar la primera tinent d’alcalde i regidora dels Serveis a les Persones, Margarita de Arquer, “la finalitat de l’Ajuntament és oferir una porta d’entrada a les persones nouvingudes per garantir la seva integració de forma normalitzada”.

Els cursos, organitzats pel Servei Municipal d’Acollida de l’Ajuntament de Salt, formen part de les accions que estableix la Llei d’Acollida de l’any 2010 promoguda per la Generalitat de Catalunya. Aquesta llei té la voluntat d’oferir coneixements bàsics a les persones nouvingudes sobre l’accés als serveis públics o sobre els requisits legals per normalitzar la seva situació jurídica.

“La formació esdevé també una molt bona oportunitat perquè aquestes persones descobreixin els racons més emblemàtics de Salt i coneguin els costums i les tradicions de la nostra societat”, va afegeir de Arquer.

Els cursos d’acollida i coneixement de l’entorn es reprendran el proper setembre. A més, s’han programat dos mòduls formatius sobre itinerari general i de coneixement del món laboral que es portaran a terme de juliol a octubre d’aquest any.