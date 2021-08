Els veïns de la zona de la muntanya del Montnegre de Quart es troben en estat d’alerta pels últims robatoris que han viscut durant el mes de juliol. En quatre setmanes n’han patit quatre. Els lladres han actuat a plena llum del dia i s’han emportat maquinària i altres objectes de valor.

En aquesta zona hi ha masos que es troben dispersos a la muntanya però també un veïnat anomenat Colònia Vinyoles on hi ha una vintena de cases. Aquí és on els lladres han comès l’última actuació, que finalment va quedar frustrada pels mateixos veïns i propietaris.

Els Mossos d’Esquadra de l’ABP Gironès-Pla de l’Estany estan al cas dels de dos dels robatoris després de rebre les denúncies sobre els assalts. I que dels altres dos no en tenen constància. De moment no s’han produït detencions.

Aquests robatoris van començar la setmana del 5 de juliol i a partir d’aquí se n’ha repetit un per setmana. Es mouen per aquesta zona de Quart que queda fora del nucli urbà i on les pistes forestals i els camins poden ser els seus aliats alhora de fugir. Els primers tres assalts van produir-se de dia i sense cap mena de miraments, els lladres van accedir als masos.

En un d’aquests, per exemple, per entrar-hi van rebentar una paret i en un altre, van desmuntar un cadenat amb algun tipus d’eina de precisió, tipus radial. D’aquestes cases se’n van emportar objectes de valor i en un cas fins i tot un generador, que utilitza la casa per tenir llum que estava a l’exterior.

Aquesta activitat delictiva va viure l’últim cop dimarts passat. En aquest cas però els lladres es van trobar amb la sorpresa que quan anaven a accedir en na casa de la colònia Vinyoles s’hi van trobar els propietaris. Aquests van començar a cridar i sortosament, amb això i la presència d’altres veïns, van fugir i no van tornar a aparèixer.

Els més de 40 propietaris de finques d’aquesta zona de Quart asseguren sentir-se indefensos, tenen por i ressalten que malgrat haver denunciat els fets als Mossos d’Esquadra -la policia només té constàncai de dos diuen- i a l’Ajuntament, els casos s’han repetit un cada setmana. També reclamen més patrullatge policial perquè no es repeteixin els esdeveniments dels últims dies.

També diuen tenir por que aquests lladres causin algun d’incendi perquè temen que utilitzen eines que poden generar guspires. Un fet que podria fer encendre tota la massa forestal de les seves finques i la resta de la muntanya del Montnegre. Per altra banda, els veïns prefereixen romandre a l’anonimat perquè temen que els lladres no puguin ser d’alguna zona pròxima i que això els pugui encara complicar més l’estiu.

Ús del WhatsApp

Per poder-se coordinar en cas de nous assalts i seguir-se comunicant davant d’emergències, com es fa en molts pobles petits, compten amb un canal de WhatsApp veïnal que els serveix almenys per donar l’alerta i seguir el què succeeix a la seva zona.

Els robatoris en habitatges segueixen un ritme ascendent a les comarques gironines, després de venir d’un any amb pandèmia i marcat per restriccions que va fer baixar la delinqüencialitat i també aquesta tipologia de delictes: el robatoris amb força.

Des dels Mossos d’Esquadra, com recentment publicava Diari de Girona, es demana que la gent aposti per posar més mesures de seguretat a casa per intentar impedir o almenys complicar l’entrada dels lladres. Alarmes, nous bombins, portes reforçades, càmeres, entre altres. Són algunes de les mesures que s’haurien d’intentar millor per evitar que se’ls faciliti l’entrada. Els lladres però depenent de la seva especialització poden aconseguir burlar-ho.