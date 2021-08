A Girona, un total de 2.556 infants i joves d’entre 4 i 17 anys han participat aquest mes de juliol als casals d’estiu municipals, organitzats pel consistori i dinamitzats per part de vint-i-dues entitats.

Els casals s’han dut a terme seguint els protocols establerts pel PROCICAT. Algunes de les mesures que s’han pres han estat la d’eliminar la piscina setmanal, que s’ha substituït per jocs amb aigua, o la de fer ús de la mascareta en tot moment.

El vicealcalde de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, va explicar ahir que «no hi ha hagut contagis significatius». I és que, durant el mes de juliol, només s’han detectat trenta positius d’entre els més dos mil participants. D’aquests, vint-i-dos eren infants i vuit, monitors i monitores.

Per contenir els casos, un dels casals més petits va haver de parar la seva activitat, però la resta s’han pogut aïllar per grups bombolla cada cop que es detectava un cas de covid.

En total, 36 casals al juliol

L’oferta d’aquest juliol englobava 36 casals repartits per diferents equipaments dels barris de la ciutat. D’aquests, divuit estaven dedicats al lleure, nou eren artístics, cinc es focalitzaven en l’esport, dos en l’educació especial i dos més eren de caràcter formatiu.

Les diferents propostes es van dividir entre els següents espais: vint-i-una escoles, cinc equipaments esportius i nou centres cívics.

Els casals han comptat també amb una gran diversitat d’activitats, amb sortides, gimcanes, jocs tradicionals i esportius, tallers i treballs manuals, o activitats artístiques, musicals i culturals, entre altres. A més, han pogut participar en set activitats addicionals, com són la Mobile Week Girona, els tallers de reciclatge o activitats específiques dels centres cívics de la ciutat.

La novetat d’enguany ha estat que els casals s’han coordinat, per primera vegada, des de la regidoria d’Educació; i no des de la de Joventut, com s’havia estat fent fins ara. «L’objectiu és mantenir la continuïtat educativa al llarg de l’any», va explicar ahir el regidor d’Educació, Infància i Esports del consistori, Àdam Bertran, que va afegir que «l’educació no fa vacances».

Més places que l’any passat

A més, s’ha pogut recuperar l’oferta de places del 2019, amb una disponibilitat de 2.586 pel mes de juliol que no s’han omplert per una trentena d’inscripcions que han quedat buides.

L’any passat, en plena pandèmia, aquesta xifra va quedar reduïda fins a vora 1.900 a causa dels protocols marcats per la covid-19.

Per poder garantir l’accessibilitat de totes les famílies als casals i ajudar a fer front a l’impacte econòmic de la pandèmia, des de l’Ajuntament es va decidir a l’abril mantenir la reducció del 25% del preu total a tots els participants.

Ahir, van començar els casals del mes d’agost a la ciutat que compten amb un total de 476 inscripcions de les 500 que es van obrir.

En total, són 7 els casals que s’ofereixen durant aquest mes. Tres són de lleure, dos s’han enfocat a activitats naturalistes i del medi ambient, un és esportiu i l’últim és formatiu del sector lingüístic.