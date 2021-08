Milers de saltencs van veure’s ahir afectats per un tall de llum causat per una incidència a la via pública. El tall de subministrament va afectar prop de quatre mil abonats, entre domicilis particulars i empreses. Així mateix, l’avaria també va deixar molts semàfors sense funcionar, el que va ocasionar alguns problemes de trànsit en els principals carrers de la vila. Tècnics d’Endesa van treballar per recuperar el servei, però en molts casos no es va recuperar la normalitat fins al cap d’unes quatre hores.