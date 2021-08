L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha posat en marxa la primera unitat de rehabilitació pediàtrica de les alteracions nefrourològiques a la regió sanitària de Girona. Es tracta d’un nou servei en què intervenen especialistes dels hospitals Trueta i Santa Caterina, que evitarà els desplaçaments de les famílies a Barcelona.

Els trastorns funcionals de la micció com l’enuresi, la síndrome de micció freqüent o el goteig postmiccional són freqüents a l’edat pediàtrica.

Els infants també poden patir altres alteracions més complexes com malformacions congènites de la via urinària o bufeta neurògena i malformacions congènites anorectals que s’acompanyen d’una alta morbilitat i requereixen una intervenció multidisciplinària.

Al parc hospitalari Marí i Julià

Ara, l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha posat en marxa al parc hospitalari Martí i Julià de Salt la primera unitat de rehabilitació pediàtrica de les alteracions funcionals nefrourològiques i anorectals de les comarques gironines, de manera que les famílies afectades ja no hauran de ser derivades a Barcelona per tractar-les com fins ara.

Fins al moment, aquest tipus de tractament s’havia de derivar als hospitals Vall d’Hebron o Sant Joan de Déu. Els desplaçaments freqüents i la despesa econòmica afegida repercutia negativament en l’adherència al tractament i en el seguiment de la patologia, amb conseqüències sobre els resultats desitjats.

Visió integral

El nou servei està concebut amb una visió integral i multidisciplinària de la persona i de la patologia que se li detecta. Es tracta d’una unitat especialitzada en aquest tipus de malalties atesa pels equips de nefrologia pediàtrica, urologia i cirurgia pediàtrica dels hospitals Santa Caterina de Salt i Josep Trueta de Girona, i el servei de rehabilitació de l’IAS, ubicada al parc hospitalari Martí i Julià de Salt.

A la consulta dels especialistes d’ambdós hospitals s’identifiquen els pacients que requereixen proves i estudis complementaris i posteriorment són derivats al servei de rehabilitació.

Tecnologia punta

En aquest servei, que compta amb els equipaments d’última tecnologia adients per poder oferir un bon diagnòstic i el tractament posterior, els infants i joves són tractats per un equip de fisioterapeutes formats en les intervencions d’alteracions nefrourològiques.

Es tracta d’un entrenament miccional i del sòl pelvià a través de tècniques com el biofeedback i l’electroestimulació del nervi tibial posterior (NTP).

Una part important del tractament esdevé la valoració i el suport de la consulta de psicologia i la teràpia grupal multidisciplinària, en què intervenen l’equip de pediatria, fisioteràpia i psicologia.

El seguiment dels infants i joves es duu a terme per part dels professionals de nefrologia pediàtrica, urologia i cirurgia pediàtrica del Trueta i del Santa Caterina.

La nova unitat, que es va posar en marxa el mes de maig, tracta onze pacients en rehabilitació i sis més es troben en fase final del procés diagnòstic. Es preveu que la unitat atengui més de 30 pacients l’any.